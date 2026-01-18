В Беларуси оборудованы более 130 мест для крещенских купаний

Православные христиане отмечают Крещенский сочельник. Сегодня принято посещать храмы, молиться и соблюдать строгий пост. В церквях проводят литургии, после которых совершают великий чин освящения воды. Именно после этого таинства она считается целебной. Святой водой окропляют жилье. Хранят ее и весь год – дают больным. Считается, что в Крещение целительной силой обладает даже вода из простого водоема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна традиция – окунание. Во всех регионах страны подготовлено более 130 купелей. Совершить обряд омовения можно будет сегодня, 18 января, с 18:00 и весь завтрашний день. Вблизи купелей будут дежурить сотрудники ОСВОД и МЧС. Белорусам напоминают, что с собой необходимо взять нескользящую обувь, полотенце, комплект сухой одежды. Окунаться можно только в специально оборудованных местах.