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В Беларуси оборудованы более 130 мест для крещенских купаний

18 января 2026 10:57
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Православные христиане отмечают Крещенский сочельник. Сегодня принято посещать храмы, молиться и соблюдать строгий пост. В церквях проводят литургии, после которых совершают великий чин освящения воды. Именно после этого таинства она считается целебной. Святой водой окропляют жилье. Хранят ее и весь год – дают больным. Считается, что в Крещение целительной силой обладает даже вода из простого водоема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси оборудованы более 130 мест для крещенских купаний -2

Еще одна традиция – окунание. Во всех регионах страны подготовлено более 130 купелей. Совершить обряд омовения можно будет сегодня, 18 января, с 18:00 и весь завтрашний день.

Вблизи купелей будут дежурить сотрудники ОСВОД и МЧС. Белорусам напоминают, что с собой необходимо взять нескользящую обувь, полотенце, комплект сухой одежды. Окунаться можно только в специально оборудованных местах. 

В Беларуси оборудованы более 130 мест для крещенских купаний -4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:
Находиться в купели важно не более минуты, чтобы не создать стресс для организма. Ну и, разумеется, после выхода быстро одевайтесь, согревайтесь теплым чаем, исключите алкоголь. На местах купания будут размещены и бани, и торговля, и, в свою очередь, модули, где можно будет переодеться, и будет более комфортно. Поэтому следите за собой. Но при этом стоит отметить, что купания происходят на акваториях, соответственно, и на льду, поэтому здесь распространяются правила поведения на льду. Не пускайте детей на расстоянии вытянутой руки. Дальше заходить на лед можно только в спасательном жилете.

Во избежание провалов под лед нужно избегать скопления людей на участке замерзшего водоема. А также запрещено погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения.

# МЧС # МЧС Беларуси

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