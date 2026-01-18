Канцлер ФРГ раскритиковал немцев за частые больничные

А вот немцам вновь указали на их нетрудолюбие. На этот раз Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его соотечественники прогуливают слишком много рабочих дней на больничном. Он уверен две недели, которые в среднем дают врачи на реабилитацию гражданам – это чересчур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее глава правительства раскритиковал трудовой менталитет немцев. По его словам, укоренившаяся после пандемии культура баланса между работой и личной жизнью стала для экономики Германии «губительной». По данным соцопросов, работа как смысл жизни для немцев, особенно молодых, действительно стремительно теряет ценность.

22 % респондентов заявили, что их цель – наслаждаться жизнью и не перенапрягаться. При этом в Германии все острее встает вопрос трудоустройства. Экономика страны идет на спад. Только за 2025 год рабочих мест лишились сотни тысяч человек.