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Канцлер ФРГ раскритиковал немцев за частые больничные

18 января 2026 10:34
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А вот немцам вновь указали на их нетрудолюбие. На этот раз Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его соотечественники прогуливают слишком много рабочих дней на больничном. Он уверен две недели, которые в среднем дают врачи на реабилитацию гражданам – это чересчур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер ФРГ раскритиковал немцев за частые больничные-2

Ранее глава правительства раскритиковал трудовой менталитет немцев. По его словам, укоренившаяся после пандемии культура баланса между работой и личной жизнью стала для экономики Германии «губительной». По данным соцопросов, работа как смысл жизни для немцев, особенно молодых, действительно стремительно теряет ценность.

22 % респондентов заявили, что их цель – наслаждаться жизнью и не перенапрягаться. При этом в Германии все острее встает вопрос трудоустройства. Экономика страны идет на спад. Только за 2025 год рабочих мест лишились сотни тысяч человек.

# Германия # Фридрих Мерц

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