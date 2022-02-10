«Это должно убивать аппетит». Какой простой рецепт для похудения существует и что о нём говорят специалисты?

Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Мне однажды дали интересный совет, чтобы похудеть, нужно кофе пить без сахара, соответственно, и добавлять туда кусочек сливочного масла. Якобы дает и энергию, и ты кушать не хочешь.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А кофе хоть вкусный после сливочного масла?

Елена Кругликова:

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