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«Это должно убивать аппетит». Какой простой рецепт для похудения существует и что о нём говорят специалисты?

10 февраля 2022 15:10
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Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Это должно убивать аппетит». Какой простой рецепт для похудения существует и что о нём говорят специалисты?-1

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Мне однажды дали интересный совет, чтобы похудеть, нужно кофе пить без сахара, соответственно, и добавлять туда кусочек сливочного масла. Якобы дает и энергию, и ты кушать не хочешь.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А кофе хоть вкусный после сливочного масла?

Елена Кругликова:
Как вы прокомментируете такой рецепт?

«Это должно убивать аппетит». Какой простой рецепт для похудения существует и что о нём говорят специалисты?-4

Елена Лесунович, специалист по аппаратным процедурам коррекции фигуры, консультант по питанию:
Я, наверное, против. Потому что, если возьмем кофе – это будет всего лишь 24-64 калории – буквально с ложечкой сахара. Если добавляем сливочное масло, либо сливки очень жирного характера, то это будет сразу под 250 калорий. Кому это надо?

Елена Кругликова:
Но это должно убивать аппетит. Не хотеть есть, если много часов.

Елена Лесунович:
Если чисто перекусить, но при этом не разбивать желудок, тогда возьмем вот это. Все остальное – нет.

«Помогают и способствуют движению лимфы». Вот как занятия танцами может помочь в похудении – подробнее здесь.

 

# Здоровое питание # общество # Елена Кругликова # Наталья Надольская # Елена Лесунович # Фотофакт

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