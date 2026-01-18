В Могилёвском районе при пожаре погибли четыре человека

С приходом сильных морозов в Беларуси увеличилось количество пожаров. Так, накануне в Могилевском районе в огне погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в деревне Большое Хоново. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного около полуночи. В одной из комнат спасатели обнаружили четырех погибших. Это 65-летний хозяин дома, его дочери 29 и 33 лет, а также 30-летний гость. По предварительным данным в доме жгли свечи. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Спасатели напоминают: чаще всего возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности. Поэтому белорусов призывают не курить в жилом помещении, не бросать даже потушенные сигареты в мусорное ведро, не перегружать электросеть и использовать исправные электроприборы.