В горах Австрии в результате схода лавин погибли 8 человек

Альпийские склоны Австрии стали местом трагедии. Там сошли три мощные лавины, унеся жизни минимум 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый инцидент произошел в федеральной земле Штирия. Жертвами стали трое туристов-лыжников из Чехии. Еще два происшествия произошли в Зальцбурге. Там, погибла женщина, еще четыре человека стали жертвами лавины, сошедшей в коммуне Гросарль. Для эвакуации пострадавших спасатели задействовали вертолеты.