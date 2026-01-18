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В горах Австрии в результате схода лавин погибли 8 человек

18 января 2026 10:34
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Альпийские склоны Австрии стали местом трагедии. Там сошли три мощные лавины, унеся жизни минимум 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах Австрии в результате схода лавин погибли 8 человек-2

Первый инцидент произошел в федеральной земле Штирия. Жертвами стали трое туристов-лыжников из Чехии. Еще два происшествия произошли в Зальцбурге. Там, погибла женщина, еще четыре человека стали жертвами лавины, сошедшей в коммуне Гросарль. Для эвакуации пострадавших спасатели задействовали вертолеты.

# Австрия

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