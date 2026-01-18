Прямой эфир

Дмитриев советует Каллас писать посты в соцсетях на трезвую голову

18 января 2026 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дмитриев советует Каллас писать посты в соцсетях на трезвую голову-0

В России посоветовали главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас не употреблять алкоголь перед написанием постов, пишет ТАСС Новости.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своей публикации в социальной сети X отметил, что употребление со стороны Каллас алкогольных напитков перед публикацией заявлений в соцсетях – лишнее.  И «угрожать США тем, что они «станут беднее» – не демонстрация власти, о которой вы думаете», – указал он.

Ранее от главы евродипломатии депутатам ЕП поступило предложение начинать выпивать ввиду складывающейся обстановки в мире.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп предлагает за место в «Совете мира» странам платить $1 млрд
18 января 2026 10:09

Трамп предлагает за место в «Совете мира» странам платить $1 млрд

Макрон – Трампу: угрозы тарифами – это недопустимо
18 января 2026 09:43

Макрон – Трампу: угрозы тарифами – это недопустимо

ПВО РФ ночью уничтожила 63 украинских беспилотника
18 января 2026 09:16

ПВО РФ ночью уничтожила 63 украинских беспилотника