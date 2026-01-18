В России посоветовали главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас не употреблять алкоголь перед написанием постов, пишет ТАСС Новости.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своей публикации в социальной сети X отметил, что употребление со стороны Каллас алкогольных напитков перед публикацией заявлений в соцсетях – лишнее. И «угрожать США тем, что они «станут беднее» – не демонстрация власти, о которой вы думаете», – указал он.

Ранее от главы евродипломатии депутатам ЕП поступило предложение начинать выпивать ввиду складывающейся обстановки в мире.

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