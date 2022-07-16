Прямой эфир

Какая работа кипит в белорусском парламенте и кто допускает потери на аграрном фронте? Анонс программы «Неделя»

16 июля 2022 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какая работа кипит в белорусском парламенте и кто допускает потери на аграрном фронте? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней подробнее в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 17 июля, в 19:30.

# Закон # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Ксения Худолей # Александр Ярошенко # Галина Буро # Константин Герцев # Глеб Прокофьев # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?
16 июля 2022 16:31

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?

В Мадриде +41°C, в Варшаве +20°С. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 июля
16 июля 2022 16:31

В Мадриде +41°C, в Варшаве +20°С. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 июля

Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики
16 июля 2022 15:16

Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики