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Бельгия рассчитывает на победу России в конфликте в Украине – Аналитик Бод

22 ноября 2025 11:23
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Бельгия рассчитывает на победу России в конфликте в Украине – Аналитик Бод-0

В Бельгии осознают, что Россия одержит победу в конфликте. К такому выводу пришел стратегический аналитик Жак Бод, пишет РИА Новости.

На такую позицию в Бельгии, по словам эксперта, указывает нежелание правительства страны реализовывать планы Евросоюза по конфискации замороженных активов РФ. Бод приводит слова бельгийцев: «На войне именно победитель решает, что делать с замороженными активами, а не проигравший». В итоге бельгийская сторона должна будет передать России 180 млрд евро.

Невзирая на официальные заявления о намерении разгромить российскую сторону, «за кулисами люди все понимают, то есть, у них нет никаких иллюзий относительно происходящего», – указал Бод.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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