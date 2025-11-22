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The Guardian: Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем по Украине

22 ноября 2025 10:59
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The Guardian: Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем по Украине-0

Президентом США Дональдом Трампом назначен новый специальный представитель по Украине. Им стал министр армии США Дэниел Дрисколл, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian.

Источники телеканала Fox News также подтверждают сведения о назначении Дрисколла спецпредставителем Соединенных Штатов по Украине.

Издание Politico ранее сообщало, что Дрисколл направился в Киев представить американский план по урегулированию.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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