В воинских частях Вооруженных Сил Беларуси более 10 тыс. новобранцев принесли присягу

Быть верными своему народу, защищать страну и достойно исполнять воинский долг. Сегодня, 22 ноября, в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси более 10 тысяч новобранцев принесли присягу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу 72-го гвардейского объединённого учебного центра в Борисове клятву произнесли около 2,5 тысяч солдат. Они прошли двухнедельную подготовку. А с понедельника у новобранцев начнется настоящая школа мужества.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Мы сегодня вот с вами слышали, текст присяги начинается со слов, которыми новобранец определяет себя как гражданин Республики Беларусь. И принося клятву на верность Родине, он берет на себя огромную ответственность. Прежде всего ответственность за защиту нашей Родины. И эту ответственность молодой мужчина должен будет пронести через всю свою жизнь.

В одном строю сегодня также новобранцы 50-го смешанного авиационного полка и 49-ой радиотехнической бригады. Более 250 летчиков и инженеров, радистов и связистов произнесли слова верности Родине и народу Беларуси.

Михаил Чакур, рядовой 50-й смешанной авиационной базы: У меня в семье все служили. Дед – в Восточной Германии, во времена Советского Союза отец служил. И, соответственно, я тоже решил пойти по их стопам, отслужить, отдать свой воинский долг.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Молодое пополнение, которое сегодня давало клятву, оно значительно усилит наши ряды, и мы сможем полноценно выполнять задачи по предназначению. Задача у нас самая различная. Мы ежедневно, круглосуточно несем боевое дежурство по противовоздушной обороне. И данные военнослужащие, после небольшой подготовки, также будут выполняя задачи.

Присяга – событие важное и волнительное не только для военнослужащих. За торжественным ритуалом наблюдали родные и близкие новобранцев.