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Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

22 ноября 2025 10:37
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Решение главы государства. Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, а также 31-го гражданина Украины – именно их передача состоялась сегодня, 22 ноября, в полдень. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Президента Беларуси. Наталья Эйсмонт поделилась подробностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины-2

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
В развитие достигнутых договоренностей между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны.

Хочу подчеркнуть: наш Президент поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем. Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе. Мы всегда говорили и говорим: Республика Беларусь открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон.

Что касается переговоров с США, то буквально на днях глава государства поделился некоторыми подробностями этого процесса: вероятнее всего в декабре пройдет встреча с американскими партнерами. 

# Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # США

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