В Мадриде +41°C, в Варшаве +20°С. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 июля

В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков поднимется до +27 °С, здесь ожидается преимущественно ясная погода с переменной облачностью. А в Риме ожидается солнечная погода без осадков, там температура воздуха прогреется до +36 °С. В Мадриде столбик термометра покажет +41 °С градус, там ожидается ясная погода.

В столице Болгарии преимущественно ясно, с переменной облачностью и до +29 °С градусов. В Анкаре +30 °С, погода ожидается так же ясная, с переменой облачностью и без осадков. В Афинах до +36 °С, ясно.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет пасмурно и сильный дождь, в дневное время суток температура воздуха прогреется всего до +18 °С. Такая же погода ожидается в Вильнюсе – с дождем и всего до 18 °С градусов тепла. В Варшаве воздух прогреется до +20 °С градусов, погода ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью.