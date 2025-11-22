40% поляков требуют от властей более жёсткого курса в отношении миграции – опрос

В Польше все чаще говорят о депортациях. Соцопрос показал, что значительная часть общества воспринимает приток приезжих как угрозу. Так, около 40 % респондентов требуют от властей более жесткого курса в отношении миграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 35 % считают наплыв нелегалов неизбежным. На этом фоне усиливается недоверие к политикам. Большинство граждан Польши заявляют, что власти не раскрывают полной картины. Жители уверены, что именно из-за мигрантов под угрозой находится их безопасность, медицина, социальная сфера, рынок жилья и труда. К слову, в Польше за два года число беженцев выросло более чем на две трети. Правительство заявило об отказе участвовать в программе ЕС по переселению мигрантов.