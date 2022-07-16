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Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?

16 июля 2022 16:31
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Чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Как скоро лето вернется в наши края и какой запомнится его середина для белорусов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-1

Улучшение погодных условий ожидается с начала недели, во вторник, 19 июля. Дожди, по прогнозам синоптиков, сменятся ясной погодой. Однако температура воздуха сохранится прежней. К середине недели значительно потеплеет, воздух прогреется в среднем до 23 °С градусов. Так же ожидается ясная погода без существенных осадков. Такой она сохранится до конца недели.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-4

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-6

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-8

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-10

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-12

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?-14

В Мадриде +41 °C, в Варшаве +20 °С. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 июля – подробнее здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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