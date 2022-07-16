Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси?

Чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Как скоро лето вернется в наши края и какой запомнится его середина для белорусов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

Улучшение погодных условий ожидается с начала недели, во вторник, 19 июля. Дожди, по прогнозам синоптиков, сменятся ясной погодой. Однако температура воздуха сохранится прежней. К середине недели значительно потеплеет, воздух прогреется в среднем до 23 °С градусов. Так же ожидается ясная погода без существенных осадков. Такой она сохранится до конца недели.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.