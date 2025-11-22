Трамп угрожает новыми мощными санкциями против РФ

Вашингтон скоро введет мощные санкции в отношении Москвы. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Как указывает Трамп, грядущие санкции против РФ будут «очень мощными».

Представитель СМИ уточнил у Трампа, начнут ли действовать санкции против «Лукойла» в ближайшее время. «Они вступят в силу очень скоро», – ответил американский лидер. В основе экономики России, по его словам, лежит нефть, и такой шаг является важным.

Отмена станционных ограничений не планируется, добавил Трамп.

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