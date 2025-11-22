Прямой эфир

Трамп угрожает новыми мощными санкциями против РФ

22 ноября 2025 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп угрожает новыми мощными санкциями против РФ-0

Вашингтон скоро введет мощные санкции в отношении Москвы. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Как указывает Трамп, грядущие санкции против РФ будут «очень мощными». 

Представитель СМИ уточнил у Трампа, начнут ли действовать санкции против «Лукойла» в ближайшее время. «Они вступят в силу очень скоро», – ответил американский лидер. В основе экономики России, по его словам, лежит нефть, и такой шаг является важным.

Отмена станционных ограничений не планируется, добавил Трамп.

Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»
22 ноября 2025 10:18

Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»

Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября
22 ноября 2025 09:47

Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября

Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS
22 ноября 2025 09:11

Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS