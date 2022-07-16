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Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики

16 июля 2022 15:16
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Новости Беларуси. Рембрандт, Ван Гог и Гольциус: в Витебске открылась выставка фламандской и голландской графики XVI-XX веков, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики-1

Елена Кривенькая, старший научный сотрудник витебского Художественного музея:
Век гравюры – это был момент, когда искусство делало шаг в массы, когда об оригинальном живописном произведении люди узнавали из печатных изданий, где с помощью гравюры как раз таки популяризировалась композиция живописного оригинала. И во многих произведениях, которые представлены на выставке в Художественном музее, как раз в этикетках есть два автора: автор живописного произведения и гравер, который делал гравюру на основе живописного произведения.

Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики-4

Экспозиция из 145 работ может стать для зрителя путешествием не только в другие страны, но и эпохи.

Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики-7

Елена Кривенькая:
Гравюры тоже вырезали, собирали в альбомы, в коллекции. То есть, по сути, то, что мы увидим, – это срез времени.

Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики-10

Также здесь можно найти гравюры и гелиогравюры XIX века, некоторые из них были произведены в Санкт-Петербурге по заказу императорского Эрмитажа, а отдельные работы – во Франции в 1880-е годы.

Посетить выставку жители и гости северной столицы смогут по 23 августа включительно.

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