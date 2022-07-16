Рембрандт, Ван Гог и Гольциус. В Витебске проходит выставка фламандской и голландской графики

Новости Беларуси. Рембрандт, Ван Гог и Гольциус: в Витебске открылась выставка фламандской и голландской графики XVI-XX веков, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Кривенькая, старший научный сотрудник витебского Художественного музея:

Век гравюры – это был момент, когда искусство делало шаг в массы, когда об оригинальном живописном произведении люди узнавали из печатных изданий, где с помощью гравюры как раз таки популяризировалась композиция живописного оригинала. И во многих произведениях, которые представлены на выставке в Художественном музее, как раз в этикетках есть два автора: автор живописного произведения и гравер, который делал гравюру на основе живописного произведения.

Экспозиция из 145 работ может стать для зрителя путешествием не только в другие страны, но и эпохи.