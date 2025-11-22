Прямой эфир

Эйсмонт прокомментировала помилование Президентом Беларуси двух католических священников

22 ноября 2025 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Решение главы государства. Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, а также 31-го гражданина Украины – именно их передача состоялась сегодня, 22 ноября, в полдень. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Президента Беларуси. Наталья Эйсмонт поделилась подробностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эйсмонт прокомментировала помилование Президентом Беларуси двух католических священников-2

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Действительно, главой государства 20 ноября помилованы два католических священника – Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления. Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений Республики Беларусь со Святым Престолом.

# Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве
22 ноября 2025 08:19

Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве

В Бресте перезахоронили останки красноармейца, погибшего в сражениях на Курской дуге
22 ноября 2025 07:57

В Бресте перезахоронили останки красноармейца, погибшего в сражениях на Курской дуге

Лукашенко: Беларусь ценит партнёрские отношения с Ливаном и рассчитывает на развитие сотрудничества
22 ноября 2025 07:36

Лукашенко: Беларусь ценит партнёрские отношения с Ливаном и рассчитывает на развитие сотрудничества