Эйсмонт прокомментировала помилование Президентом Беларуси двух католических священников

Решение главы государства. Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, а также 31-го гражданина Украины – именно их передача состоялась сегодня, 22 ноября, в полдень. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Президента Беларуси. Наталья Эйсмонт поделилась подробностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Действительно, главой государства 20 ноября помилованы два католических священника – Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления. Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений Республики Беларусь со Святым Престолом.