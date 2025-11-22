Гигин: ты не учёный, если ты не ориентируешься на собственные достижения

Наука в ближайшую пятилетку должна стать настоящим драйверам развития страны. Об этом 21 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности НАН Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К отечественной науке накопилось немало серьезных претензий, и одна из главных – недостаточное внедрение разработок в практику. Государство на эти цели выделяет значительные средства, однако отдачи от инвестиций – нет. Президент заявил, что недопустимо распыление государственных денег, как и инновационный разрыв между лабораторией и цехом. Наука и производство должны работать в сцепке – только тогда можно будет говорить про наукоемкость ВВП и про увеличение производительности труда в два раза. Особое значение имеет и экспорт научных продуктов. Это не просто один из источников дохода, а показатель того, что национальная наука способна создавать востребованные в мире инновации. Поэтому работа по принципу «делаем, что можем, а не то, что нужно» – недопустима. Стратегия должна быть ориентирована на реальные потребности страны. И это ключевое требование Президента. Мужики, надо серьёзно встряхнуться! О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа.

Многие разработки, которые применяются на практике сегодня, – советское наследие. Возникает закономерный вопрос – где прорывы, созданные современными учеными? И речь здесь не о статусе ученого или уровне зарплат, а про инициативность и готовность работать на общий результат, который формирует развитие страны и ее научный имидж.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Есть проблема разворачивания быстрого серийного производства. Ведь создать новый вид продукции в лабораторных условиях – это одно, а развернуть серийное производство – это фактически нужно проводить новое исследование, подбирать оборудование, подбирать технологии для того, чтобы это развернуть. Для этих целей ГКНТ было предложено активнее внедрять и развивать практику научно-технологических парков, где государство уже часть заботы об этих вопросах берет на себя. Таким образом разгружают ученого от этих организационных вопросов, которые зачастую отнимают львиную долю времени. Ну, это с одной стороны. Со второй стороны, конечно же, нужна инициатива от наших отраслевых регуляторов, от министерств, концернов, для того чтобы они делали заказ ученым, не отмахивались от них.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Есть разные ученые. Есть те, кто вообще в науку, может, случайно попал. Есть те, кто вот вторично действует, фактически такая колонизация науки. То есть такое, знаете, колониальное сознание. Ну, что мы тут можем белорусы изобрести? Вот там, на Западе. Вот там наука. И очень жесткая критика звучала этих людей со стороны главы государства. Так и надо. Ты не ученый, если ты не ориентируешься на собственные достижения. Надо учитывать мировой опыт. Конечно, надо. Но признавать, что вот там наука, а у нас ее нет, нам, наверное, такие ученые не нужны, не, наверное, а точно. У нас есть чем гордиться. У нас есть собственные традиции. У нас есть хорошая система для того, чтобы получать результат. Именно на это должны быть нацелены наши ученые. Особенно это касается молодого поколения. Вот важно, чтобы эти принципы, о которых говорил Президент, о которых говорили люди, действительно болеющие за науку, это же у нас все обсуждалось накануне совещаний в кулуарах и после. До сих пор мы с вами разговариваем, а мы обмениваемся мнениями. Идет это обсуждение. Оно породило вот эту волну анализа того, что происходит. Нам важно, чтобы эти принципы, лучшие принципы отечественной науки, которые есть в нашей академии, которые хранят наши, как Президент говорит, маститые ученые с бородами. Так вот, чтобы эти принципы от этих бородатых академиков перешли к нашему молодому поколению, к нашим аспирантам и магистрантам.