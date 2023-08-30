«Богат на все виды культур». К завершению уборочной в Несвижском районе изготовили дожиночный сноп
Новости Беларуси. Июль-август – время созревания и уборки хлебов, шелеста золотых колосьев и плодотворного труда агрономов. С утра до позднего вечера в полях хлеборобы, бесперебойная работа и на сушильных комплексах. И вот позади самая жаркая пора. Но продолжается уборка кукурузы, начался сев озимых. Чем же запомнилась жатва для аграриев, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Елена Левшик, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
Ежегодно, когда заканчивается уборка, мы готовим сноп. Дожиночный сноп руководителю хозяйства – он поменьше. И, конечно, дожиночный сноп на районный конкурс дожиночных снопов. В 2023 году наше хозяйство заняло первое место в районе. Мы намолотили более 9 000 тонн зерна при урожайности 104,9 центнера с гектара. Это очень хороший результат.
Елена Левшик:
В этом году мы решили изготовить поистине большой, огромный сноп, показать, какие результаты мы достигли. Поскольку Несвижский район богат на все виды культур, мы в нашем снопе отразили лен, рожь, тритикале, пшеничку, овес, чтобы действительно показать, что это сноп богатый. Богатый урожай, который получили не только «Грицкевичи», но и получил Несвижский район в целом.
Елена Левшик:
Когда начинает уборка, мы выходим в поле и зажинаем колосья. Колосья доставляем в центральную усадьбу. Здесь, конечно, всем своим коллективом чистим их, каждый колосок к колоску. Соломка снимается, колоски очищаются. Потом связываются такие маленькие снопочки. В этом году мы сделали конструкцию из железа, чтобы была устойчивая, чтобы разместить все культуры, которые мы собрали в маленькие снопочки. Постепенно получалось, что мы складывали. Начинали с нижнего яруса, и постепенно добавлялось, выходили до верхнего яруса. Мешковину – она льняная – показать, что это наш белорусский лен. Украшали этой мешковиной и васильками, ромашками, которые растут у нас в Беларуси. Отразили это тоже в нашем снопе.
Елена Левшик:
Изготовление снопа – это довольно трудоемкая и, честно говоря, пыльная работа. Зерно нечищеное, стебли не чищены, и получается, что надо каждый… Если особенно большой сноп, довольно много материала идет, тем более разные виды культур. Поэтому у нас заняло около двух недель. Пока еще, а тем более дожди шли, привозили зерно, засушивали, дочищали. На изготовление нашего снопа ушло около трех недель.
Елена Левшик:
Когда начиналась жатва, начинались так называемые зажинки. Старейшая женщина выходила с серпом. Другая выходила с иконкой, благословляла, чтобы Бог помог, чтобы все зерно было в амбаре, чтобы не оставалось на поле, чтобы Бог во всем сопутствовал. Поэтому зажинался первый сноп. На утро одевались в национальные костюмы, надевали платочки, брали серпы.
Женщины более старшего возраста выходили в поле с песнями. Запевали зажиночную песню, зажинали первый зажиночный сноп, который потом преподносился руководителю хозяйства с благословением Господнем, чтобы получить достойный урожай. Без потерь, без каких-то несчастных случаев дойти до последнего дожиночного снопа, дожать. Я думаю, что это все вместе сказывается. Здесь с Божьим благословением, с Божьей помощью, со всеми этими атрибутами, с сохранением всех этих традиций мы пришли к достойному результату.
Елена Левшик:
Для всех тружеников нашего хозяйства мы к концу уборки готовим Дожинки. Дожинки у нас в этом году уже состоялись. Были приглашены все хлеборобы. Были испечены караваи для всех присутствующих на празднике. Каждому человеку, кто пришел на наш праздник, были вручены каравайчики из пшеницы, которую собрали в этом году. Испекли каравайчики, подарили на память в знак того, что получили достойный высокий урожай.
Лучших хлеборобов чествовали на празднике, вручали грамоты, денежные премии. Потом для тружеников, наших хлеборобов был поставлен праздничный концерт. Праздничный огонек для них был организован. Это у нас ежегодно. У нас люди уже знают, что если хорошо работаешь, значит хорошо, и отдыхаем.
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