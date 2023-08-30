«Богат на все виды культур». К завершению уборочной в Несвижском районе изготовили дожиночный сноп

Новости Беларуси. Июль-август – время созревания и уборки хлебов, шелеста золотых колосьев и плодотворного труда агрономов. С утра до позднего вечера в полях хлеборобы, бесперебойная работа и на сушильных комплексах. И вот позади самая жаркая пора. Но продолжается уборка кукурузы, начался сев озимых. Чем же запомнилась жатва для аграриев, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Елена Левшик, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Грицкевичи»:

Ежегодно, когда заканчивается уборка, мы готовим сноп. Дожиночный сноп руководителю хозяйства – он поменьше. И, конечно, дожиночный сноп на районный конкурс дожиночных снопов. В 2023 году наше хозяйство заняло первое место в районе. Мы намолотили более 9 000 тонн зерна при урожайности 104,9 центнера с гектара. Это очень хороший результат.

Елена Левшик:

В этом году мы решили изготовить поистине большой, огромный сноп, показать, какие результаты мы достигли. Поскольку Несвижский район богат на все виды культур, мы в нашем снопе отразили лен, рожь, тритикале, пшеничку, овес, чтобы действительно показать, что это сноп богатый. Богатый урожай, который получили не только «Грицкевичи», но и получил Несвижский район в целом.

Елена Левшик:

Когда начинает уборка, мы выходим в поле и зажинаем колосья. Колосья доставляем в центральную усадьбу. Здесь, конечно, всем своим коллективом чистим их, каждый колосок к колоску. Соломка снимается, колоски очищаются. Потом связываются такие маленькие снопочки. В этом году мы сделали конструкцию из железа, чтобы была устойчивая, чтобы разместить все культуры, которые мы собрали в маленькие снопочки. Постепенно получалось, что мы складывали. Начинали с нижнего яруса, и постепенно добавлялось, выходили до верхнего яруса. Мешковину – она льняная – показать, что это наш белорусский лен. Украшали этой мешковиной и васильками, ромашками, которые растут у нас в Беларуси. Отразили это тоже в нашем снопе.

Елена Левшик:

Изготовление снопа – это довольно трудоемкая и, честно говоря, пыльная работа. Зерно нечищеное, стебли не чищены, и получается, что надо каждый… Если особенно большой сноп, довольно много материала идет, тем более разные виды культур. Поэтому у нас заняло около двух недель. Пока еще, а тем более дожди шли, привозили зерно, засушивали, дочищали. На изготовление нашего снопа ушло около трех недель.

Елена Левшик:

Когда начиналась жатва, начинались так называемые зажинки. Старейшая женщина выходила с серпом. Другая выходила с иконкой, благословляла, чтобы Бог помог, чтобы все зерно было в амбаре, чтобы не оставалось на поле, чтобы Бог во всем сопутствовал. Поэтому зажинался первый сноп. На утро одевались в национальные костюмы, надевали платочки, брали серпы. Женщины более старшего возраста выходили в поле с песнями. Запевали зажиночную песню, зажинали первый зажиночный сноп, который потом преподносился руководителю хозяйства с благословением Господнем, чтобы получить достойный урожай. Без потерь, без каких-то несчастных случаев дойти до последнего дожиночного снопа, дожать. Я думаю, что это все вместе сказывается. Здесь с Божьим благословением, с Божьей помощью, со всеми этими атрибутами, с сохранением всех этих традиций мы пришли к достойному результату.