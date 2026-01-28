На старте Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли пять комплектов наград

В стартовый день первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе спортсмены разыграли пять комплектов наград. В миксте не было равных Яну Чигилейчику и Елене Яскевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин в стрельбе из пневматического пистолета на наивысшую ступень пьедестала поднялась Александра Петрова, которая смогла вырвать всего два балла у ближайшей преследовательницы Екатерины Ивановой. Замкнула топ-3 Надежда Леоновец. Данный старт является последней проверкой сил перед юниорским чемпионатом Европы, который примет Болгария с 9 по 15 февраля.

Александра Петрова, победительница турнира:

Наконец-то получилось. Очень горда собой. Готовлюсь на юниорский чемпионат Европы, который будет в Болгарии. А вот 238,6 – это уже можно рассчитывать в целом на медаль. Вообще, самая главная цель – это взять медаль. Уже там неважно, какого достоинства. Чемпионат Европы – это в любом случае престижно.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:

Это у нас подготовительный старт для чемпионата Европы среди юношей и девушек. Самые наши младшие спортсмены, 18 и 16 лет и моложе, готовятся уже. В воскресенье буквально они стартуют на чемпионат Европы. Данный старт у них был подготовительным и проверочным. Очень важный старт, потому что спортсмены стараются, это видно, волнуются, но справляются с собой. Александра Петрова показала высокий результат, который позволит ей войти в финал чемпионата Европы. Стрельба стабильная, которая позволяет надеяться на завоевание медалей.

У парней-пистолетчиков не было равных Андрею Казаку. Турнир продлится до воскресенья. Всего участники разыграют 18 комплектов наград, на которые претендуют 180 стрелков из всей страны, включая сильнейших спортсменов, а также молодежь.