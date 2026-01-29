В Швеции введут запрет на использование мобильных телефонов в школах. С сентября телефоны необходимо будет сдавать на входе. Забрать гаджет можно только после окончания занятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мера направлена на улучшение качества обучения и защиту психического здоровья детей. Согласно инициативе, мобильные устройства запрещено использовать не только на уроках, но и во время перемен, во внеурочных центрах и в часы свободного досуга. Швеция следует примеру Франции, которая в начале недели одобрила аналогичный запрет с сентября. С декабря 2025 года такой же закон действует в Австралии. Подобные меры сейчас обсуждают в Дании, Норвегии, Малайзии и Великобритании.