Посвящены нашему любимому городу. Вот какие соломенные композиции украсили поля к 800-летию Несвижа

Новости Беларуси. Июль-август – время созревания и уборки хлебов, шелеста золотых колосьев и плодотворного труда агрономов. С утра до позднего вечера в полях хлеборобы, бесперебойная работа и на сушильных комплексах. И вот позади самая жаркая пора. Но продолжается уборка кукурузы, начался сев озимых. Чем же запомнилась жатва для аграриев, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

После того как урожай собран, в полях вблизи дорог можно увидеть оригинальные скульптуры, рядом с которыми можно сделать яркие фото и восхититься мастерством работников сельхозпредприятий. Так, в 2023 году в Несвиже основной тематикой конкурса стало 800-летие города, поэтому и скульптуры приурочены этому празднику.

Елена Левшик, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Грицкевичи»:

Все композиции были приурочены именно нашему любимому городу. Ему на день рождения мы готовили каждый по-своему соломенные скульптуры.

Елена Левшик:

Заранее тоже оговаривался проект. Обдумывали, что самая главная достопримечательность нашего Несвижа – это замок, конечно. Поэтому мы сделали нашу композицию в виде замка. «Уже не первый год в лидерах». Чем завершилась уборочная кампания-2023 в Минской области – подробнее здесь.

Ольга Малец, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «17 сентября»:

В этом году даже соломенные скульптуры у нас были тематические: тебе, мой родной город, посвящается. Поэтому мы решили сделать вот такой замок. Как всегда, на праздники очень много гостей. Мы очень рады тому, что столько людей посетили наш город.

Ольга Малец:

Мы сделали такой приветственный баннер, что мы рады приветствовать всех гостей. Белорусский орнамент, мне кажется, украсит любую скульптуру.

Инна Степуро, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Естественно, мы не могли не вспомнить про нашу достопримечательность Слуцкие ворота и сделать их из соломы. Каркас у нас получился металлический, все остальное обрамление – из соломы. Вы видите круглые, квадратные, прямоугольные соломенные тюки, рулоны, которые представляют нашу фигуру – Слуцкие ворота, через которые проезжают и большегрузные машины, и мотоциклы, и мопеды, проходят детки, на велосипедах катаются. Вот такие у нас получились соломенные Слуцкие ворота.

Инна Степуро:

Естественно, мы не могли обойти, раз у нас Нясвіжчына гістарычная, не вспомнить про Симона Будного и его первую книгу Катехизис, которую он написал в 1562 году на старобелорусском языке для всех простых людей , как он говорил, чтобы они могли как-то почерпнуть грамоту и по ней читать, писать, изучать какие-то не только исторические, но и религиозные моменты.

Екатерина Мархель, председатель профсоюзного комитета предприятия «Экспериментальная база «Свекловичная»:

Скульптура создана из соломенных рулонов. Варили арматуру железную, которой делали буквы. Буквы наполняли соломой, потом эту солому окрашивали краской.