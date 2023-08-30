Посвящены нашему любимому городу. Вот какие соломенные композиции украсили поля к 800-летию Несвижа
Новости Беларуси. Июль-август – время созревания и уборки хлебов, шелеста золотых колосьев и плодотворного труда агрономов. С утра до позднего вечера в полях хлеборобы, бесперебойная работа и на сушильных комплексах. И вот позади самая жаркая пора. Но продолжается уборка кукурузы, начался сев озимых. Чем же запомнилась жатва для аграриев, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
После того как урожай собран, в полях вблизи дорог можно увидеть оригинальные скульптуры, рядом с которыми можно сделать яркие фото и восхититься мастерством работников сельхозпредприятий. Так, в 2023 году в Несвиже основной тематикой конкурса стало 800-летие города, поэтому и скульптуры приурочены этому празднику.
Елена Левшик, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
Все композиции были приурочены именно нашему любимому городу. Ему на день рождения мы готовили каждый по-своему соломенные скульптуры.
Елена Левшик:
Заранее тоже оговаривался проект. Обдумывали, что самая главная достопримечательность нашего Несвижа – это замок, конечно. Поэтому мы сделали нашу композицию в виде замка.
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Ольга Малец, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «17 сентября»:
В этом году даже соломенные скульптуры у нас были тематические: тебе, мой родной город, посвящается. Поэтому мы решили сделать вот такой замок. Как всегда, на праздники очень много гостей. Мы очень рады тому, что столько людей посетили наш город.
Ольга Малец:
Мы сделали такой приветственный баннер, что мы рады приветствовать всех гостей. Белорусский орнамент, мне кажется, украсит любую скульптуру.
Инна Степуро, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Новая жизнь»:
Естественно, мы не могли не вспомнить про нашу достопримечательность Слуцкие ворота и сделать их из соломы. Каркас у нас получился металлический, все остальное обрамление – из соломы. Вы видите круглые, квадратные, прямоугольные соломенные тюки, рулоны, которые представляют нашу фигуру – Слуцкие ворота, через которые проезжают и большегрузные машины, и мотоциклы, и мопеды, проходят детки, на велосипедах катаются. Вот такие у нас получились соломенные Слуцкие ворота.
Инна Степуро:
Естественно, мы не могли обойти, раз у нас Нясвіжчына гістарычная, не вспомнить про Симона Будного и его первую книгу Катехизис, которую он написал в 1562 году на старобелорусском языке для всех простых людей , как он говорил, чтобы они могли как-то почерпнуть грамоту и по ней читать, писать, изучать какие-то не только исторические, но и религиозные моменты.
Екатерина Мархель, председатель профсоюзного комитета предприятия «Экспериментальная база «Свекловичная»:
Скульптура создана из соломенных рулонов. Варили арматуру железную, которой делали буквы. Буквы наполняли соломой, потом эту солому окрашивали краской.
Екатерина Мархель:
Сделали сердце, которым мы показываем, насколько мы любим свой город. Нарисовали вручную герб. То есть это не баннер, это сделано руками, нарисовано нашими работниками хозяйства. 14 рулонов мы потратили на то, куда поставить наши буквы и на чем разместить нарисованный герб города Несвижа. Скульптуры стоят у нас даже до конца сентября. Потом мы разбираем. То, что нам еще может пригодиться в следующем году, в следующий раз, мы оставляем, храним. Наша арматура однозначно останется, потому что это емкий объем работы. А солому везем на молочные товарные фермы, и используется для подстела животных.
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