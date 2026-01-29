Неработающие украинцы в Польше с 1 февраля лишатся права на получение пособия на детей

Варшава меняет правила социальной игры для украинских беженцев. С 1 февраля Польша прекращает выплату детских пособий известных как «800+» для неработающих украинцев. Соцзащиту смогут получить только те, кто имеет официальный доход, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение затронет около 150 тысяч человек, которым теперь придется подтверждать право на выплаты по новым критериям. Польские власти объясняют такой шаг необходимостью стимулировать трудовую активность и рационально тратить бюджет страны. Польша, принявшая миллионы украинцев четыре года назад, теперь делает ставку не на гуманитарную поддержку, а на экономическую интеграцию.