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Неработающие украинцы в Польше с 1 февраля лишатся права на получение пособия на детей

29 января 2026 05:43
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Варшава меняет правила социальной игры для украинских беженцев. С 1 февраля Польша прекращает выплату детских пособий известных как «800+» для неработающих украинцев. Соцзащиту смогут получить только те, кто имеет официальный доход, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неработающие украинцы в Польше с 1 февраля лишатся права на получение пособия на детей -2

Это решение затронет около 150 тысяч человек, которым теперь придется подтверждать право на выплаты по новым критериям. Польские власти объясняют такой шаг необходимостью стимулировать трудовую активность и рационально тратить бюджет страны. Польша, принявшая миллионы украинцев четыре года назад, теперь делает ставку не на гуманитарную поддержку, а на экономическую интеграцию. 

# Польша

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