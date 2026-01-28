За пятилетку в Минске обновили почти тысячу домов

За пятилетку в столице после капремонта ввели в эксплуатацию около 5 млн 400 тысяч квадратных метров жилья. Процесс обновления затронул почти тысячу домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Удалось решить проблему со сверхнормативными сроками работ. Акцент – на комплексный подход. Один подрядчик обновляет сразу группу домов. Среди основных работ – замена инженерных сетей, кровли и благоустройство дворов. За 2025-й план перевыполнен. Сдано более 83 тысяч квадратов – это 170 жилых домов.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское хозяйство»:

Обратили внимание, что уже утверждена государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026-2030 годы. Этой государственной программой в целом в республике доведен показатель по вводу жилья по капитальному ремонту. Процентное соотношение составляет 2,1 %. Если мы переведем на город Минск, это будет составлять 780 тысяч квадратных метров, либо 146 жилых домов.