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Литва вводит запрет на въезд авто из Беларуси и России с более чем 200 литрами топлива в баках

28 января 2026 19:48
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Очередные неудобства для граждан и новый источник дохода литовской казны. Правительство Литвы вводит жесткий запрет на въезд автомобилей из России и Беларуси, если в их баке больше 200 литров топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва вводит запрет на въезд авто из Беларуси и России с более чем 200 литрами топлива в баках-2

Официальная причина – борьба с нелегальной торговлей горючим и восполнение потерь бюджета от неуплаченных налогов. Казалось бы, вопрос внутреннего контроля. Однако за этим решением стоит простая арифметика кризиса. 

Литовцы, пытаясь сэкономить на каждой копейке, массово ездили в Беларусь за дешевым топливом. Однако теперь Вильнюс, не сумев справиться с экономикой, борется не с причинами кризиса, а с его следствиями – кошельками своих же граждан.

# Граница # Беларусь-Литва

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