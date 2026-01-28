Очередные неудобства для граждан и новый источник дохода литовской казны. Правительство Литвы вводит жесткий запрет на въезд автомобилей из России и Беларуси, если в их баке больше 200 литров топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная причина – борьба с нелегальной торговлей горючим и восполнение потерь бюджета от неуплаченных налогов. Казалось бы, вопрос внутреннего контроля. Однако за этим решением стоит простая арифметика кризиса.

Литовцы, пытаясь сэкономить на каждой копейке, массово ездили в Беларусь за дешевым топливом. Однако теперь Вильнюс, не сумев справиться с экономикой, борется не с причинами кризиса, а с его следствиями – кошельками своих же граждан.