Генпрокуратура и Академия управления подписали договор о взаимодействии при подготовке специалистов

Новый этап в подготовке кадров. Генеральная прокуратура и Академия управления при Президенте Беларуси подписали договор о взаимодействии при подготовке специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сотрудничество проверено годами. Как одно из ключевых звеньев системы юридического образования, Академия управления делает ставку на комплексный подход. Согласно договору, наряду с теорией, особое внимание будет уделено воспитанию кадрового резерва, способного на высоком профессиональном и идеологическом уровне представлять интересы государства.