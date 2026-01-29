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Генпрокуратура и Академия управления подписали договор о взаимодействии при подготовке специалистов

29 января 2026 05:47
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Новый этап в подготовке кадров. Генеральная прокуратура и Академия управления при Президенте Беларуси подписали договор о взаимодействии при подготовке специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура и Академия управления подписали договор о взаимодействии при подготовке специалистов-2

Это сотрудничество проверено годами. Как одно из ключевых звеньев системы юридического образования, Академия управления делает ставку на комплексный подход. Согласно договору, наряду с теорией, особое внимание будет уделено воспитанию кадрового резерва, способного на высоком профессиональном и идеологическом уровне представлять интересы государства.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Академия управления при Президенте РБ

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