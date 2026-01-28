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Гродненская «Олимпия» обыграла «Горизонт» в матче чемпионата Беларуси по баскетболу

28 января 2026 20:15
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После небольшой паузы возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий обладатель золотых наград национального первенства столичный «Горизонт» на домашней площадке принимал гродненскую «Олимпию». Гостьи со старта громко заявили о своих амбициях на успех. 

Они завладели преимуществом в первой четверти и наращивали его в каждом из последующих игровых отрезков, оформив в итоге более чем убедительную викторию с перевесом в 20 очков – 83:63. На данный момент дружина из Гродно занимает второе место в турнирной таблице текущего сезона.

# Баскетбол

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