Гродненская «Олимпия» обыграла «Горизонт» в матче чемпионата Беларуси по баскетболу

После небольшой паузы возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий обладатель золотых наград национального первенства столичный «Горизонт» на домашней площадке принимал гродненскую «Олимпию». Гостьи со старта громко заявили о своих амбициях на успех.

Они завладели преимуществом в первой четверти и наращивали его в каждом из последующих игровых отрезков, оформив в итоге более чем убедительную викторию с перевесом в 20 очков – 83:63. На данный момент дружина из Гродно занимает второе место в турнирной таблице текущего сезона.