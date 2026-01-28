Гандболисты «Мешков Брест» на выезде обыграли «Машеку»

«Мешков Брест» на выезде обыграл «Машеку» в одном из матчей второго этапа чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок в Могилеве прошел в довольно плотной и неуступчивой борьбе, интрига сохранялась до последних минут противостояния. Тем не менее в ключевые моменты гости действовали первым номером и в итоге праздновали викторию с результатом – 28:25.

Брестчане закрепились на вершине турнирной таблицы национального первенства. Следующий матч дружина проведет 4 февраля против действующего обладателя трофея столичного СКА.

В центральном поединке женского розыгрыша гандболистки «Гомеля» на выезде одолели БНТУ-БЕЛАЗ. Команды продемонстрировали настоящую волю к победе, тем не менее гостьи сумели обыграть чемпионок страны с минимальным перевесом в счете – 23:22.

После этого успеха «Гомель» закрепился на первом месте и теперь опережает клуб из Минской области на пять баллов. В другой встрече группы А гандболистки СКА проиграли на домашней арене гродненской «Городничанке» – 27:34.