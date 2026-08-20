Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал жителей Кобрина

Что получили разные поколения белорусов и что мы – современники – можем сделать ради будущего Беларуси? Об этом в Кобрине говорили со спикером Дмитрием Жуком. Республиканский проект «Пульс страны» шагает по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат – открытый разговор. Без закрытых тем. Факты, тренды, смыслы. Что сегодня волнует людей в информационном поле и что на самом деле скрывается за громкими заголовками? Об этом доверительно и честно из первых уст.

Эта встреча с жителями города совпала с датой, которая во многом определила судьбу постсоветского пространства, августовскими событиями 1991-го. Путч, развал Союза... Дмитрий Жук назовет это итогом проигранной войны за умы. Историю, по его словам, здесь важно именно понимать, а не заучивать. XX век для белорусов – это Рижский мир, разделивший народ. Это Великая Отечественная, унесшая 3,5 миллиона жизней. И каждый раз белорусам приходилось начинать с нуля. Сегодня, впервые за 100 лет, у нас другой шанс. Не отстраиваться заново, а сохранить и передать достигнутое следующим поколениям. И здесь, в приграничном Кобрине, эти слова звучат особенно актуально. Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Люди хотят разговаривать. И государство должно найти формы, чтобы с ними общаться вот так, глаза в глаза. Я считаю, что это самое важное. Это то впечатление, которое я получил от этой встречи. Второе впечатление: людей интересуют вопросы, связанные с повседневными вопросами, с будущим, с социальной политикой. Но я не услышал ни одного вопроса, который бы носил критически системный характер. Да, есть то, что надо улучшить. Люди это видят, говорят об этом. Мы должны четко понимать, что мы должны сохранить нашу страну, сохранить те моральные нормы, тот уровень жизни, которого достигли и добились за 30 лет суверенной страны. Наверное, это самое важное, в чем мнение практически всех в зале совпало. Южные рубежи, защита детей от информационного давления и эмоционального хакинга. Искусственный интеллект – инструмент, который нужно регулировать. Поднимали и социальные темы: демография, доступность медицины, мошенники. На слуху и темы из заголовков. Обсудили, как привязка размера детских пособий к заработку матери может изменить демографическую ситуацию. Поговорили и о продвижении белорусской информации за рубежом, уроках 2020-го и какой будет Беларусь завтра. На встрече в Кобрине охватили максимум тем. От личных до вопросов государственной важности.