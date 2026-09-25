Новости по тегу #Белорусская торгово-промышленная палата

Программа состоит из 9 модулей и охватывает весь цикл внешнеэкономической деятельности: от анализа рынков и межкультурных коммуникаций до финансовых, логистических и правовых вопросов.
Партнеры нацелены на конкретный результат. Представители Египта заявили о высоком интересе к закупкам белорусской сельхозпродукции, а представители Ливии выразили готовность продвигать наши товары на рынках региона.
Теперь присоединиться к кредитной программе могут любые отечественные производители. Они должны иметь соответствующие сертификаты на продукцию. Список товаров остается прежним: от телевизоров и бытовой техники до одежды и постельного белья.
Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты приглашает принять участие в тематическом бизнес-форуме и получить руководство к действию.
«За последние годы с Камчаткой мы, наверное, впервые проводили бизнес-мероприятие. Когда приехал бизнес, все-таки регион далекий, преодолеть уже такой путь – это для бизнеса довольно-таки непростое мероприятие».
«Одно из, наверное, основных мероприятий, которые мы будем проводить и предлагать белорусским предприятиям участвовать, это участие в восьми международных выставках в Африке».
«Провели заседание делового совета в Австрии, выезжал белорусский бизнес. Буквально недавно у нас была делегация из Сербии, проводили пленарную часть и B2B-переговоры с белорусскими компаниями».
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