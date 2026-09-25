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Новости по тегу #Белорусская торгово-промышленная палата

Белорусская торгово-промышленная палата организует интенсив «Путь экспортера»
25 сентября 2026 06:30

Белорусская торгово-промышленная палата организует интенсив «Путь экспортера»

В Белорусской торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Арабского парламента
21 июля 2026 17:15

В Белорусской торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Арабского парламента

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары»
02 апреля 2026 10:53

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары»

24 июля в Могилёве пройдёт форум-практикум «Путь в Индию: возможность белорусского экспортёра»
14 июля 2025 06:19

24 июля в Могилёве пройдёт форум-практикум «Путь в Индию: возможность белорусского экспортёра»

Об интересных сувенирах, ИННОПРОМе в Минске и сотрудничестве с Россией – поговорили с главой БелТПП
12 января 2025 18:01

Об интересных сувенирах, ИННОПРОМе в Минске и сотрудничестве с Россией – поговорили с главой БелТПП

Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году
12 января 2025 17:56

Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году

Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП
12 января 2025 17:54

Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП

Президент Эквадора: Я очень рад прибыть в братскую страну Беларусь и побывать в героическом городе Минске
31 октября 2013 14:30

Президент Эквадора: Я очень рад прибыть в братскую страну Беларусь и побывать в героическом городе Минске

Белорусская торгово-промышленная палата намерена расширить свое присутствие в Африке и Латинской Америке
24 октября 2013 15:48

Белорусская торгово-промышленная палата намерена расширить свое присутствие в Африке и Латинской Америке

31 мая в Минске открылся форум деловых людей государств-участников Единого экономического пространства
31 мая 2013 08:14

31 мая в Минске открылся форум деловых людей государств-участников Единого экономического пространства

ОАЭ поможет выйти белорусской торговле тракторами на восточно-африканский рынок
29 марта 2013 10:42

ОАЭ поможет выйти белорусской торговле тракторами на восточно-африканский рынок

27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал
26 марта 2013 17:18

27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал