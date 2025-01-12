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Новая технология борьбы против рака! Как в Беларуси сражаются со страшным диагнозом?

12 января 2025 17:45
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Наша система здравоохранения выдержала небывалые испытания. Мы даже принялись за разработку собственных вакцин. Хотя Россия и Китай – ближайшие союзники – подставили плечо. И белорусы могли даже выбирать, какой препарат использовать. Конечно, бесплатно. Тот период закончился, но выводы сделаны, и в первую очередь о том, что здоровье нужно беречь, а государство в этом готово помогать и дальше. Вот и на этой неделе Президент дал поручения Минздраву принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здоровье – это самое важное, особенно если говорим о детях.

На неделе наши врачи заявили о настоящей медицинской сенсации. В Беларуси впервые зарегистрировали первый клеточный продукт против рака. Разработали инновационную технологию специалисты РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Препарат уже доказал свою эффективность. В его основе естественные клетки-киллеры, которые параллельно с традиционными методами лечения помогают ребенку справиться с опухолью.

Кто получит дополнительный шанс на жизнь, в РНПЦ отправилась Алеся Иванова.

Новая технология борьбы против рака! Как в Беларуси сражаются со страшным диагнозом?-2

Это стерильный бокс, сюда запрещен вход посторонним. Здесь мы получаем наш биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток. Для этого мы используем специализированное оборудование. Ламинарный шкаф, CO2-инкубатор, центрифуги и микроскоп.

Вот так, в прямом смысле за закрытыми дверьми, создается настоящая противоопухолевая бомба. Уникальный клеточный продукт – дело рук специалистов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Путь длиной в 10 лет от задумки до готовой технологии сегодня наконец достиг своего апогея. Биомедицинскую разработку официально зарегистрировали в Беларуси.

Новая технология борьбы против рака! Как в Беларуси сражаются со страшным диагнозом?-4

Екатерина Вашкевич, заведующая лабораторией иммунологических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
В чем заключается суть методики? У донора берутся клетки периферической крови, обрабатываются определенным образом и затем смешиваются с так называемыми фидерными клетками, которые являются вспомогательной платформой для поддержания роста естественных киллерных клеток в культуре.

Естественные киллерные клетки уже есть в организме каждого из нас и позволяют бороться с опухолями и вирусами. Однако зачастую у пациентов с раком злокачественные образования становятся нечувствительными к ЕК-клеткам. Тогда и возникает необходимость получать их извне и искусственно вводить пациенту. Раньше сложность технологии заключалась в том, чтобы научиться эти клетки наращивать. Ведь для достижения лучшего клинического эффекта онкобольному нужно не сотни и даже не миллионы естественных киллеров. Речь о миллиардах. Благодаря внедрению современных технологий нашим медикам удалось выйти на принципиально новый уровень в области клеточной иммунотерапии.

Новая технология борьбы против рака! Как в Беларуси сражаются со страшным диагнозом?-6

Михаил Белевцев, заместитель директора по науке РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Если вы посмотрите сегодня клинические испытания на основе естественных киллерных клеток, то вы найдете такие испытания только в странах Европы, США, Китае и Беларуси. Буквально еще 30-40 лет назад выживаемость детей была не больше 10-15 % от лейкоза. Потом ввели новые протоколы химиотерапии, выживаемость детей возросла до 70 %. Потом еще на 10 % выросла выживаемость детей. И сейчас время пришло применения клеточной иммунотерапии.

Чистую популяцию естественных киллерных клеток без применения дополнительных методов иммуномагнитной селекции, которая использовалась ранее, удалось получить в том числе за счет открытия в РНПЦ новой лаборатории. И если еще 15 лет назад работа по получению клеточного продукта медикам обходилась в 50 тысяч рублей, то сейчас новая технология дешевле в целых 10 раз, а значит, доступнее для пациентов.

Новая технология борьбы против рака! Как в Беларуси сражаются со страшным диагнозом?-8

Алеся Иванова, корреспондент:
В этом флаконе находится конечный результат всех клинических испытаний. Это биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток. Уникальная разработка белорусских ученых-медиков уже спасла десятки жизней маленьких пациентов с острым лейкозом.

Далее смотрите в видео.

# Заболевания # Медицина # Белорусская наука

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