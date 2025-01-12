Новая технология борьбы против рака! Как в Беларуси сражаются со страшным диагнозом?

Наша система здравоохранения выдержала небывалые испытания. Мы даже принялись за разработку собственных вакцин. Хотя Россия и Китай – ближайшие союзники – подставили плечо. И белорусы могли даже выбирать, какой препарат использовать. Конечно, бесплатно. Тот период закончился, но выводы сделаны, и в первую очередь о том, что здоровье нужно беречь, а государство в этом готово помогать и дальше. Вот и на этой неделе Президент дал поручения Минздраву принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здоровье – это самое важное, особенно если говорим о детях. На неделе наши врачи заявили о настоящей медицинской сенсации. В Беларуси впервые зарегистрировали первый клеточный продукт против рака. Разработали инновационную технологию специалисты РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Препарат уже доказал свою эффективность. В его основе естественные клетки-киллеры, которые параллельно с традиционными методами лечения помогают ребенку справиться с опухолью. Кто получит дополнительный шанс на жизнь, в РНПЦ отправилась Алеся Иванова.

Это стерильный бокс, сюда запрещен вход посторонним. Здесь мы получаем наш биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток. Для этого мы используем специализированное оборудование. Ламинарный шкаф, CO2-инкубатор, центрифуги и микроскоп. Вот так, в прямом смысле за закрытыми дверьми, создается настоящая противоопухолевая бомба. Уникальный клеточный продукт – дело рук специалистов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Путь длиной в 10 лет от задумки до готовой технологии сегодня наконец достиг своего апогея. Биомедицинскую разработку официально зарегистрировали в Беларуси.

Екатерина Вашкевич, заведующая лабораторией иммунологических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

В чем заключается суть методики? У донора берутся клетки периферической крови, обрабатываются определенным образом и затем смешиваются с так называемыми фидерными клетками, которые являются вспомогательной платформой для поддержания роста естественных киллерных клеток в культуре. Естественные киллерные клетки уже есть в организме каждого из нас и позволяют бороться с опухолями и вирусами. Однако зачастую у пациентов с раком злокачественные образования становятся нечувствительными к ЕК-клеткам. Тогда и возникает необходимость получать их извне и искусственно вводить пациенту. Раньше сложность технологии заключалась в том, чтобы научиться эти клетки наращивать. Ведь для достижения лучшего клинического эффекта онкобольному нужно не сотни и даже не миллионы естественных киллеров. Речь о миллиардах. Благодаря внедрению современных технологий нашим медикам удалось выйти на принципиально новый уровень в области клеточной иммунотерапии.

Михаил Белевцев, заместитель директора по науке РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Если вы посмотрите сегодня клинические испытания на основе естественных киллерных клеток, то вы найдете такие испытания только в странах Европы, США, Китае и Беларуси. Буквально еще 30-40 лет назад выживаемость детей была не больше 10-15 % от лейкоза. Потом ввели новые протоколы химиотерапии, выживаемость детей возросла до 70 %. Потом еще на 10 % выросла выживаемость детей. И сейчас время пришло применения клеточной иммунотерапии. Чистую популяцию естественных киллерных клеток без применения дополнительных методов иммуномагнитной селекции, которая использовалась ранее, удалось получить в том числе за счет открытия в РНПЦ новой лаборатории. И если еще 15 лет назад работа по получению клеточного продукта медикам обходилась в 50 тысяч рублей, то сейчас новая технология дешевле в целых 10 раз, а значит, доступнее для пациентов.