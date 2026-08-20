Новый свод норм по торговле и бытовому обслуживанию в сельской местности принят в Беларуси

В сельской местности Беларуси совершенствуется система торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. На местном уровне выстраивается система – свод норм – для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом установлено, что торговля, бытовое обслуживание и работа общепита на селе осуществляются с учетом особенностей. В частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов – с обязательным определением маршрутов, указанием периодичности движения, времени и мест прибытия, отчуждению на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей субъектов торговли за обеспечение надлежащего торгового обслуживания жителей сельской местности.

Указ подготовлен в соответствии с требованиями и поручениями главы государства на выездном совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, которое состоялось в Вилейке 7 августа 2026 года.