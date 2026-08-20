В Румынии будут платить за отказ от потребления электроэнергии в час-пик

В Румынии нашли способ борьбы с нарастающим в стране энергетическим кризисом. Власти будут платить тем гражданам, которые откажутся использовать электричество в час пик. На столь радикальные меры правительство пошло из‑за вызванной засухой снижения выработки электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкретную цену непотребленных киловатт будут определять в зависимости от дефицита. Все желающие принять участие в государственной акции добровольно смогут подать свои предложения относительно объема потребления, который они готовы сократить. Затем будет проверено фактическое уменьшение потребления.

Джордже Никулеску, глава Национального управления по регулированию энергетики Румынии:

Речь идет не о рационализации и не о механизме, предназначенном исключительно для кризисных ситуаций. Речь идет о возможности для потребителя самостоятельно решить, в какое время выгоднее сократить потребление и получить за это вознаграждение. Таким образом, мы превращаем потребителей из пассивных участников в активных партнеров Национальной энергетической системы.

Румынское правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике в связи с сокращением производства электроэнергии на фоне засухи и снижения уровня воды в Дунае, из‑за которого пришлось остановить реакторы единственной в стране АЭС.