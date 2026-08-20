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Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Цинциннати

20 августа 2026 11:59
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Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории WTA‑1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стадии 1/8 финала ее соперницей была 35‑я ракетка мира – чешка Сара Бейлек. Стартовый сет проходил во многом на равных и завершился только на тай‑брейке. В нем белоруска вела со счетом 5:1, но соперница сумела совершить суперкамбэк и забрала игровой отрезок. Во второй партии Арина вновь вырвалась вперед – 4:1, но растеряла преимущество. Итоговый счет – 6:7, 4:6. Матч продлился 1 час 57 минут. За это время Соболенко ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк‑пойнта из шести.

# Теннис # Арина Соболенко

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