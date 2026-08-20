Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

Представители «Ред Булл» объявили о продлении контракта с четырехкратным чемпионом «Формулы‐1» Максом Ферстаппеном до конца 2030 г. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении команды подчеркивается, что вместе они намерены выжимать максимум «на многие годы вперед».

28‐летний нидерландец завоевывал титулы в 2021–2024 годах и установил рекорды по числу побед подряд – 10, а также за один сезон – 19. За карьеру в чемпионате он участвовал в 244 гонках, 71 раз побеждал, 131 раз поднимался на подиум и 48 раз занимал поул‐позицию. Сейчас Ферстаппен идет 6-м в общем зачете текущего сезона.

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