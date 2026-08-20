Литва построит лагерь для размещения тысячи военнослужащих НАТО у границы с Беларусью

Литва построит военный городок для размещения более тысячи военнослужащих из Германии и других стран‑союзников по НАТО. Об этом сообщили в Министерстве обороны балтийской республики. Новый объект появится в 35 километрах от границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в литовском военном ведомстве, он будет использоваться для размещения солдат Альянса, прибывающих в Литву для участия в международных учениях. Этот проект обойдется бюджету в 40 миллионов евро. За эти средства на территории площадью семь гектаров планируется построить жилые здания, склады, проложить дороги, коммуникации и другие инженерные сооружения. Завершить его строительство планируется в первой половине 2028 года. Как было отмечено, после введения в строй новый военный объект перейдет в собственность Министерства обороны Литвы, где литовские военнослужащие будут повышать свою боевую подготовку.