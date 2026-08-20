«Вредят простым европейцам». Политик из Португалии назвал западные санкции контрпродуктивными
Западные санкции являются контрпродуктивными и вредят простым европейцам. А в выигрыше остаются крупные компании, которые зарабатывают на политике ограничений. Таким мнением поделился представитель Португальской коммунистической партии Педру Мигель Невеш Геррейру. Политик отметил, что сегодня ЕС переживает не лучшие времена и нуждается в корректировке политической модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа встала на путь эскалации, ввязалась в гонку вооружений, что влечет рост военных расходов. А это негативно отражается на жизни простых граждан. Геррейру привел в пример ситуацию в Португалии, где нападкам подвергаются государственные системы здравоохранения и образования. Далеко не все разделяют такие подходы и в целом курс Брюсселя.
А что касается отношений с нашей страной, то, кроме санкций против Беларуси, работает местная пропаганда. В ЕС блокируют белорусские медиа, чтобы обычные европейцы не могли узнать правду о нашей стране и о том, что происходит в других государствах. По мнению португальского политика, нужно положить конец агрессивной линии в международных отношениях. Для этого необходимо создавать возможности для диалога.
Педру Мигель Невеш Геррейру, заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии:
Санкции, введенные преимущественно в прошлом году, имеют двоякий эффект. Целью этой политики являются те, кто придерживается иных взглядов. Но в конечном счете больше всего страдают простые люди и в вашей стране, и у нас. Мы считаем, что единственные, кто выигрывает от нагнетания конфронтации, от такой политики противостояния в Европе, – это крупные компании из различных секторов, военно-промышленный комплекс и другие. Расплачиваются за все это в итоге народы всей Европы. Поэтому мы не согласны с такой политикой. Мы считаем подобные принудительные меры контрпродуктивными. Это не тот путь, который нужен для решения проблем и урегулирования конфликтов.
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