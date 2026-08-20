Западные санкции являются контрпродуктивными и вредят простым европейцам. А в выигрыше остаются крупные компании, которые зарабатывают на политике ограничений. Таким мнением поделился представитель Португальской коммунистической партии Педру Мигель Невеш Геррейру. Политик отметил, что сегодня ЕС переживает не лучшие времена и нуждается в корректировке политической модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа встала на путь эскалации, ввязалась в гонку вооружений, что влечет рост военных расходов. А это негативно отражается на жизни простых граждан. Геррейру привел в пример ситуацию в Португалии, где нападкам подвергаются государственные системы здравоохранения и образования. Далеко не все разделяют такие подходы и в целом курс Брюсселя.

А что касается отношений с нашей страной, то, кроме санкций против Беларуси, работает местная пропаганда. В ЕС блокируют белорусские медиа, чтобы обычные европейцы не могли узнать правду о нашей стране и о том, что происходит в других государствах. По мнению португальского политика, нужно положить конец агрессивной линии в международных отношениях. Для этого необходимо создавать возможности для диалога.