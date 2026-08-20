«МЛ Витебск» обыграл футболистов «Барановичей» в матче 18‑го тура чемпионата Беларуси

«МЛ Витебск» обыграл футболистов «Барановичей» в перенесенном домашнем матче 18‑го тура чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 9‑й минуте отличился Бассеку Диабате, а вскоре Захар Волков установил окончательный счет, реализовав пенальти, – 2:0. Благодаря этой победе подопечные Филиппа Соколинского делят с «Ислочью» первую строчку в турнирной таблице текущего розыгрыша. Для витебчан этот матч стал первым после дебютного выступления в еврокубковых турнирах: белорусский клуб дошел до третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Сегодня, 20 августа, минское «Динамо» сыграет с жодинским «Торпедо». В матче первого круга столичный клуб был сильнее с минимальным перевесом – 1:0.