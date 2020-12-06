Как всё начиналось? Наши коллеги вспомнили самые интересные истории о работе на СТВ

Новости Беларуси. Самая первая историческая студия сегодня у нашего телеканала. Программа «Неделя» неизменно выходит в эфир именно отсюда.
Новости Беларуси. Самая первая историческая студия сегодня у нашего телеканала. Программа «Неделя» неизменно выходит в эфир именно отсюда.
Игорь Позняк, СТВ:
К чему сегодня все эти воспоминания? А к тому, что СТВ через пару недель исполнится 20 лет. 1 января 2001 года – тогда мы тоже приветствовали только жителей Минска и даже не помышляли о вещании в формате HD, передвижных телевизионных студиях и миллионах просмотров на собственном YouTube-канале.
А как все начиналось? Истории наших коллег, которые работают на канале с момента его основания (ну, или очень долго) – у Дмитрия Бояровича.
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