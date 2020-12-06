Как всё начиналось? Наши коллеги вспомнили самые интересные истории о работе на СТВ

Игорь Позняк, СТВ:

К чему сегодня все эти воспоминания? А к тому, что СТВ через пару недель исполнится 20 лет. 1 января 2001 года – тогда мы тоже приветствовали только жителей Минска и даже не помышляли о вещании в формате HD, передвижных телевизионных студиях и миллионах просмотров на собственном YouTube-канале.