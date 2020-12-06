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Как всё начиналось? Наши коллеги вспомнили самые интересные истории о работе на СТВ

06 декабря 2020 16:30
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Новости Беларуси. Самая первая историческая студия сегодня у нашего телеканала. Программа «Неделя» неизменно выходит в эфир именно отсюда.

Как всё начиналось? Наши коллеги вспомнили самые интересные истории о работе на СТВ-1

Игорь Позняк, СТВ:
К чему сегодня все эти воспоминания? А к тому, что СТВ через пару недель исполнится 20 лет. 1 января 2001 года – тогда мы тоже приветствовали только жителей Минска и даже не помышляли о вещании в формате HD, передвижных телевизионных студиях и миллионах просмотров на собственном YouTube-канале.

Как всё начиналось? Наши коллеги вспомнили самые интересные истории о работе на СТВ-4

А как все начиналось? Истории наших коллег, которые работают на канале с момента его основания (ну, или очень долго) – у Дмитрия Бояровича.

Как всё начиналось? Наши коллеги вспомнили самые интересные истории о работе на СТВ-7

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# 20 лет СТВ # общество # Дмитрий Боярович # Игорь Позняк # Фотофакт

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