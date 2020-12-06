Хватит, чтобы напоить более 1500 человек. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси

Новости Беларуси. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил прописку на новогодней ярмарке в центре города.

Самовар-гигант создал в Кобрине местный Кулибин, а в город над Бугом привезли энтузиасты. Он вмещает 380 литров чая – этого хватит, чтобы напоить больше полутора тысяч человек – брестчан и гостей города. Сразу же новинка собрала десятки желающих сделать селфи.

Ольга Сонопал, жительница Бреста:

Необычно, непривычно. Но это, мне кажется, актуально и будет востребовано. Вот, прошелся, замерз – попил чай. Пошел дальше, совершил какие-то покупки, и настроение поднялось.

Виктор Кинчак, житель Кобрина:

Да, вот такая идея у нас появилась – в этом году преобразить город Брест. «Берестейский самовар» называется этот проект. Хотим немного добавить европейского почерка в наш город. Чтобы было уютно, был особый колорит.