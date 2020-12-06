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Хватит, чтобы напоить более 1500 человек. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси

06 декабря 2020 12:30
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Новости Беларуси. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил прописку на новогодней ярмарке в центре города.

Хватит, чтобы напоить более 1500 человек. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси-1

Самовар-гигант создал в Кобрине местный Кулибин, а в город над Бугом привезли энтузиасты. Он вмещает 380 литров чая – этого хватит, чтобы напоить больше полутора тысяч человек – брестчан и гостей города. Сразу же новинка собрала десятки желающих сделать селфи.

Хватит, чтобы напоить более 1500 человек. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси-4

Ольга Сонопал, жительница Бреста:
Необычно, непривычно. Но это, мне кажется, актуально и будет востребовано. Вот, прошелся, замерз попил чай. Пошел дальше, совершил какие-то покупки, и настроение поднялось.

Хватит, чтобы напоить более 1500 человек. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси-7

Виктор Кинчак, житель Кобрина:
Да, вот такая идея у нас появилась – в этом году преобразить город Брест. «Берестейский самовар» называется этот проект. Хотим немного добавить европейского почерка в наш город. Чтобы было уютно, был особый колорит.

Хватит, чтобы напоить более 1500 человек. В Бресте установили самый большой самовар в Беларуси-10

Самовар разогревают на дровах. Чтобы напиток не остыл, его будут протапливать. Впрочем, в час он теряет всего 2 градуса тепла. Устроить необычное чаепитие посетители ярмарки смогут с утра и до позднего вечера.

# Новый год # общество # Ольга Сонопал # Виктор Кинчак # Фотофакт

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