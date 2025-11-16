Как влияют детские травмы на человека и почему депрессию нельзя недооценивать? Большой разговор с Юлией Каминской
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.
«Я нашла своеобразную адвокатуру в медицине – это психотерапевт»
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почему вы выбрали именно эту специализацию? Что вас подвигло стать именно психотерапевтом?
Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Я поскиталась по специальностям, но к психотерапии подошла очень осознанно. И все мои переспециализации были в очном порядке для того, чтобы более глубоко и досконально это направление изучить.
Александр Осенко:
А что послужило триггером?
Юлия Каминская:
Наверное, мое окружение, которое говорило мне, что у меня адвокатский ум, медицина – такая вещь, которую очень тяжело бросить, если ты к ней привержен. И я нашла своеобразную адвокатуру в медицине – это психотерапевт.
Чем отличается психиатр от психотерапевта?
Александр Осенко:
Чем отличается психиатр от психотерапевта? Или это одно и то же?
Юлия Каминская:
Это не совсем одно и то же. Это зависит от образования. Принято так считать, что психиатры занимаются нозологией большой психиатрии. Если говорить простым языком, это те заболевания, которые сопровождаются психотической симптоматикой. То есть когда с человеком происходит то, что вроде не должно происходить. Это галлюцинации, какие-то бредовые вещи.
А психотерапевт больше занимается, конечно же, пограничными состояниями, такими как депрессия, тревожность, генерализованные панические атаки и так далее. И тот, и другой врач владеют фармакологическими знаниями. Но психотерапевт, в отличие от психиатра, еще обладает специальными методиками терапии людей без лекарств.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Юлия Каминская:
Самое важное – понимать свою цель и идти к ней, несмотря ни на что, но при этом помнить опыт своих предков, ценить его и использовать в своей жизни на всем пути, постоянно развиваться. Любите людей, будьте профессиональны и счастливы!
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