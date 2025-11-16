Как влияют детские травмы на человека и почему депрессию нельзя недооценивать? Большой разговор с Юлией Каминской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская. «Я нашла своеобразную адвокатуру в медицине – это психотерапевт» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы выбрали именно эту специализацию? Что вас подвигло стать именно психотерапевтом?

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Я поскиталась по специальностям, но к психотерапии подошла очень осознанно. И все мои переспециализации были в очном порядке для того, чтобы более глубоко и досконально это направление изучить. Александр Осенко:

А что послужило триггером? Юлия Каминская:

Наверное, мое окружение, которое говорило мне, что у меня адвокатский ум, медицина – такая вещь, которую очень тяжело бросить, если ты к ней привержен. И я нашла своеобразную адвокатуру в медицине – это психотерапевт. Чем отличается психиатр от психотерапевта? Александр Осенко:

Чем отличается психиатр от психотерапевта? Или это одно и то же?