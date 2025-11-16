Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в Сети обходят запрет?

Опасность, от которой мы пытаемся оградить наших детей, – это курение вейпов. В Беларуси сигареты, в том числе электронные, запрещено продавать несовершеннолетним, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в интернете их можно купить без особых проблем и проверки документов. Да и кто мешает подростку попросить о небольшой услуге взрослого – подумаешь, купил сигарету, тем более она электронная, от которой никотином, капля которого убивает лошадь, даже не пахнет, и это действительно так. Но в то же время в вейпах содержатся не менее опасные вещества, которые тоже способны нанести смертельный удар по организму, особенно неокрепшему.

Этот 17-летний парень – курильщик со стажем. Вейп для него – это способ расслабиться и отвлечься. – Какая-то запара, работаешь, что-то помогаешь делать, устаешь, потом закурить – и все. Яркие упаковки, стильные девайсы – сейчас не курят, а вейпят. Маркетинговые уловки лишь поддерживают интерес. В торговых центрах – просто рай для современных курильщиков электронных сигарет. Устоять тяжело даже взрослому. А что говорить про детей? Особенно подростков. Электронные устройства для курения в нашей стране запрещены для продажи несовершеннолетним. Узнаем, соблюдают ли закон продавцы «пара».

– Будет 15 рублей. Наличными, по карте?

– Наличка.

– И можно еще документ. Проверим еще одну торговую точку. – 12 рублей будет. Документы будут у вас? Нашему герою, которому нет еще 18, вейп купить не удалось. Продавцы оказались добросовестными. Но далеко не все соблюдают закон.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Установлен запрет на реализацию табачных изделий и электронных систем курения лицам моложе 18 лет. Нами выявлены 90 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. В настоящее время прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения жидкостей к ним и сигарет, по аналогии с ответственностью за покупку для них алкоголя. В Беларуси готовят масштабную реформу по урегулированию никотиносодержащей продукции – что изменится? Сертифицируют около 30 % вейпов, которые сейчас есть на нашем рынке. В лабораторию не принесут на проверку «пары», которые продают в сети. Это контрафакт, который зачастую подростки покупают через мессенджеры. – В Telegram-канале нахожу. Выбираю какой-то товар, пишу продавцу. Он списывается, во сколько встреча. Встречаемся, он передает. Всего пару кликов – и запрет снят. В Сети можно без проблем раздобыть и электронную сигарету, и никотиновую жидкость, и другие курительные девайсы.