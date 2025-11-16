В Беларуси готовят масштабную реформу по урегулированию никотиносодержащей продукции – что изменится?

Опасность, от которой мы пытаемся оградить наших детей, – это курение вейпов. В Беларуси сигареты, в том числе электронные, запрещено продавать несовершеннолетним, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в интернете их можно купить без особых проблем и проверки документов.

Вейпы, паучи и жидкости для курения будут под особым контролем. В Беларуси готовят масштабную реформу по регулированию рынка никотиносодержащей продукции. Новый законопроект проходит подготовку для первого чтения в Палате представителей.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, мы не говорим сегодня о полном запрете. Почему? Помним с вами, когда был запрет алкоголя. К чему это привело? Это привело к тому, что увеличилось количество нелегальной продукции алкоголя, были огромное количество смертей, потому что качество не проверено.

Депутаты готовят жесткий удар по «парящей» индустрии. Предлагается ограничить перечень крупных торговых представительств, которые будут импортировать и продавать подобную продукцию. Также планируют установить жесткие ограничения на рекламу, выкладку, доставку и продажу через интернет. Вне закона будет доставка, пересылка вейпов и продажа без лицензии и акциз. Под запретом попадет самозамес жидкостей.

Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в сети обходят запрет?

Все эти меры должны помочь сохранить здоровье любителей попарить. А главное – помогут защитить подрастающее поколение от этой вредной и опасной привычки, которая, хоть и кажется безобидной и привлекательной, но может оставить глубокий неприятный след.