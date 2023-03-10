«Как в былые времена говорил: впрягайтесь, вперёд». Что Лукашенко сказал, подводя итоги совещания?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлый год, если его оценивать с учетом сложностей и трудностей, слава богу, прошли. Не буду говорить, хорошо мы сработали или плохо сработали – прошли. Терпимо. Для людей терпимо и так далее. Как я по-народному говорю, мы очухались. Голову в руку взяли, понимаем, каким путем идти, видим, что надо делать. Поэтому этот год, я вас просто всех предупреждаю, членов правительства, – за экономику. Не надо дроны искать, ловить есть кому. Это делать будут другие. Даже не нагружаю вас в плане безопасности, обороны. То, что правительство должно делать. Вы видите, мы вас тут лелеем, бережем по-всякому. Но вы должны экономику сделать, чего бы это нам ни стоило. Каждый в своей сфере, на своем месте. Все это должны понимать и из этого исходить. Разговор состоялся профессиональный, материалы подготовленные, я уже вам сказал, мы вам всем их направим. Это Академия наук обобщала, мы вам их направим. Там есть над чем подумать. Как в былые времена говорил: впрягайтесь, вперед.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Головченко: предприятия, которые формируют наибольшую долю выручки страны, находятся на мониторинге в режиме онлайн

«Финансирование сложено». Какие инвестпроекты запланированы на 2023-й? Рассказал Головченко

Глава Нацбанка: ставка по кредитам юрлицам не превысит 10% годовых к концу 2023-го