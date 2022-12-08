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Игорь Сергеенко: внесены изменения в школьное историческое образование и подготовку учебников

08 декабря 2022 11:38
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Новости Беларуси. Работа Института истории, латинские названия улиц, система последипломного художественного образования. Ряд вопросов 8 декабря обсудили на заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: внесены изменения в школьное историческое образование и подготовку учебников-1

Предметно были подведены итоги комплексной проверки Института истории Национальной академии наук. Речь шла о подготовке кадров и организации исследовательской деятельности в учреждении. 

Игорь Сергеенко: внесены изменения в школьное историческое образование и подготовку учебников-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
В целом в этом году работа велась достаточно активно, значительное внимание было уделено вопросам школьного и вузовского исторического образования. На протяжении целого года рассматривался вопрос, и уже фактически внедрен учебник по истории белорусской государственности в вузах – с сентября этого года. Внесены изменения в школьное историческое образование, в подготовку конкретных учебников.

Игорь Сергеенко: внесены изменения в школьное историческое образование и подготовку учебников-7

Детально говорили и о создании памятника, посвященного Дню народного единства. По мнению участников дискуссии, он должен располагаться в центре столицы.

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# История # общество # Игорь Сергеенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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