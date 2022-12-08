Игорь Сергеенко: внесены изменения в школьное историческое образование и подготовку учебников

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В целом в этом году работа велась достаточно активно, значительное внимание было уделено вопросам школьного и вузовского исторического образования. На протяжении целого года рассматривался вопрос, и уже фактически внедрен учебник по истории белорусской государственности в вузах – с сентября этого года. Внесены изменения в школьное историческое образование, в подготовку конкретных учебников.