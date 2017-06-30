Как уйти в отпуск правильно: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Казалось бы, что может быть проще: написал заявление на отпуск и собирай чемоданы на море. Но, оказывается, в отпуск тоже нужно уходить правильно. Это обсуждали в программе «Открытый разговор» практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда Вадим Григорьев и главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Ирина Шеляева.

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