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Иран атаковал базы США в Катаре и Ираке

24 июня 2025 07:11
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Иран выпустил не менее 10 ракет по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Также зафиксирован удар по объекту в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран атаковал базы США в Катаре и Ираке-2

По информации иранских вооруженных сил, атака стала ответом на авиаудары США по территории Ирана. По данным МИД Катара, жертв и пострадавших нет, большинство ракет были перехвачены системами ПВО. По американской базе в Катаре попал один боеприпас. Власти США сообщили, что персонал был эвакуирован с объекта заранее. Пентагон также перевел базы в Ираке, Кувейте, Бахрейне и Сирии в состояние повышенной боевой готовности. Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Использовались противобункерные бомбы и ракеты «Томагавк». 

МИД Беларуси следит за обстановкой в Катаре. Наши дипломаты рекомендуют белорусским гражданам временно не покидать места своего пребывания и следовать указаниям властей. Посольство Беларуси в Катаре находится на постоянной связи.

# Международная политика # США # Конфликт на Ближнем Востоке

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