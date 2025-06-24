Иран атаковал базы США в Катаре и Ираке

Иран выпустил не менее 10 ракет по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Также зафиксирован удар по объекту в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации иранских вооруженных сил, атака стала ответом на авиаудары США по территории Ирана. По данным МИД Катара, жертв и пострадавших нет, большинство ракет были перехвачены системами ПВО. По американской базе в Катаре попал один боеприпас. Власти США сообщили, что персонал был эвакуирован с объекта заранее. Пентагон также перевел базы в Ираке, Кувейте, Бахрейне и Сирии в состояние повышенной боевой готовности. Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Использовались противобункерные бомбы и ракеты «Томагавк».

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