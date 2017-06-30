В каких случаях можно отказать в отпуске или отозвать из него?

Новости Беларуси. Какие права есть у работника, если его не отпускают на отдых, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

А, если начальник говорит: «Ты пойдёшь в отпуск, но через месяц»? «Некому работать!», – может быть аргументом?

Вадим Григорьев, практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда:

Такого начальника можно оштрафовать.

Илона Волынец:

То есть, начальник, если отпуск запланирован по графику, не имеет права не отпустить?

Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Однозначно.

Вадим Григорьев:

Однозначно. Начальник, в предусмотренных законодательством случаях, может продемонстрировать инициативу, связанную с изменением графика трудовых отпусков. Если наниматель не предоставляет отпуск, кроме штрафа, работник может даже пойти в суд, потребовать расторжения контракта.

Как без отдыха можно работать?

Ирина Шеляева:

Изменение графика по инициативе нанимателя предусмотрено только с согласия работника. Согласие работника обязательно. То же самое касается отзыва из отпуска.

Илона Волынец:

Может, есть какие-то случаи, когда наниматель имеет право отозвать из отпуска без согласия работника?

Ирина Шеляева:

Может. Есть такие случаи, когда есть производственная необходимость. Под производственной необходимостью у нас понимается предотвращение каких-то аварий, стихийных бедствий, несчастных случаев, и иных исключительных случаях.