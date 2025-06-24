Лукашенко поздравил коллектив ВГТУ с 60-летием со дня основания

Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского государственного технологического университета с 60-летием со дня его основания. Президент пожелал преподавателям, сотрудникам и студентам здоровья, успехов и новых достижений в учебной и научной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За эти годы вуз стал одним из центров образования и науки в стране, успешно решающим задачи развития отечественной легкой промышленности. Сохраняя верность лучшим традициям обучения, учреждение активно внедряет инновационные подходы, его современная учебно-практическая база способствует профессиональному развитию каждого студента, аспиранта и докторанта, становлению настоящих мастеров своего дела.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив вуза и впредь останется примером в подготовке и воспитании квалифицированных специалистов, а вклад университета в укрепление белорусского государства будет только приумножаться.