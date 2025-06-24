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Президент США объявил о перемирии Ирана и Израиля

24 июня 2025 07:34
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Договоренности достигнуты. Президент США объявил о перемирии Ирана и Израиля. По словам Трампа, стороны условились о режиме прекращения огня, который уже действует. Официальное окончание военного конфликта, пообещал американский президент, наступит в течение 24 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США объявил о перемирии Ирана и Израиля-2

Однако на самом Ближнем Востоке заявления американского лидера считают преждевременными. Глава МИД Ирана отметил, что решение о приостановке боевых действий Тегераном пока не принято. Поэтому для жителей Израиля утро снова началось с воздушных сирен. К настоящему моменту известно минимум о шести пусках ракет в сторону еврейского государства. 

Израиль в свою очередь согласился на прекращения огня. Но до этого момента нанес массивные удары по исламской республике. Накануне Иран пережил одни из самых интенсивных израильских бомбардировок: небывалые по масштабам и мощности. От спокойной ситуация на Ближнем Востоке пока далека. Тем не менее дипломатические усилия действительно активизированы. 

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # Дональд Трамп

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